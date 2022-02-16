Взнос на капитальный ремонт в Ростовской области: когда и насколько увеличат размер оплаты

Сейчас взнос за капремонт составляет меньше 10 рублей за квадратный метр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер будущего взноса на капитальный ремонт в Ростовской области снова пересмотрели. Результаты предварительных расчетов сообщили в региональном правительстве.

В декабре власти анонсировали повышение взноса до 20 рублей за квадратный метр. Такой размер оплаты назвали экономически обоснованным для Ростовской области. Позже губернатор поручил министерству ЖКХ пересмотреть первоначальные расчеты.

— Размер взноса не вырастет кратно, повышение будет меньше, чем показывали предварительные расчеты. Размер взноса составит порядка 12-14 рублей за квадратный метр. В ближайшее время министерство ЖКХ завершит расчеты, — прокомментировали в правительстве.

Окончательные расчеты завершатся до конца недели. После этого министерство представит данные на утверждение Василию Голубеву.

Напомним, жители Ростовской области платят за капремонт 9,92 рубля за квадратный метр. Размер взноса за капремонт в Ростовской области не меняли с 2018 года. Впервые о необходимости кратного повышения оплаты заговорили в Фонде капитального ремонта. В организации предлагали увеличить взнос до 30 рублей за квадратный метр.

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