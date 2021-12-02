В Ростовской области предложили поднять плату за капремонт в три раза

Сейчас размер платы за капремонт составляет 9 рублей 92 копейки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд капитального ремонта Ростовской области заявил о необходимости пересмотреть размеры платы за капремонт. В организации пояснили, что фактическая стоимость работ увеличилась в два раза.

По словам руководителя фонда Владислава Крюкова, в этом году на работу повлияли пандемия и подорожание стройматериалов. Контракты с подрядчиками не расторгались, однако завершение части работ пришлось продлить до лета 2022 года.

На фоне этих сложностей в фонде снова подняли вопрос пересмотре размера платы за капремонт.

— Еще два года назад Счетная палата, проводя проверку системы капремонта Ростовской области, сделала вывод о том, что размер платы за капремонт в области не является экономически обоснованным. Размер взноса за капремонт (предложенный Счетной палатой, — прим. ред.) составлял 20 рублей. Мы обратили на это внимание наших органов исполнительной власти. Мы понимаем, что хотим сделать качественный капитальный ремонт, но работать в этих деньгах нам будет тяжело, практически невозможно, — прокомментировал Владислав Крюков.

В фонде считают экономически обоснованным тариф в размере 30 рублей за квадратный метр. Такие данные организация уже представила региональному министерству ЖКХ.

Напомним, сейчас размер платы за капитальный ремонт составляет 9 рублей 92 копейки. Он был установлен в 2018 году и с тех пор не менялся.

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