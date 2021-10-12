Повысят ли взнос за капремонт, рассказали в фонде капремонта Ростовской области

Размер взноса за капремонт не менялся с 2018 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство разрешило повышать стоимость капитального ремонта. Таким образом власти решили защитить подрядчиков от убытков в свете подорожания стройматериалов. В ростовском областном фонде капремонта рассказали "КП-Ростов-на-Дону", отразится ли такое решение на собственниках.

До 1 января регоператор и подрядчик могут договорится об изменении цены контракта, но не более чем на 25%. Получившаяся в итоге сумма не должна превышать изначально запланированный объем средств на капремонт. За счет чего будет увеличена стоимость капремонта, в постановлении не говорится.

В фонде капремонта Ростовской области ответили, что изменение цена контрактов не означает повышения платы за капремонт. В случае повышения стоимости в организации собираются использовать сэкономленные средства.

— Источником увеличения цены договора является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капремонта: при разработке проектной документации или при невозможности выполнить ряд работ в связи с недопусками, — прокомментировали "КП-Ростов-на-Дону" в фонде капремонта.

При этом в фонде напомнили, что размер взноса за капремонт устанавливают региональные власти. Сейчас он составляет 9 рублей и 92 копейки с квадратного метра. В январе власти решили в течение года не увеличивать размер взноса — изменится ли он после этого, пока неизвестно.

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