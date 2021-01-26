Когда и насколько повысят тариф на капитальный ремонт в Ростовской области, обозначил Василий Голубев

Губернатор пояснил, как обстоит ситуация с капитальным ремонтом многоэтажек в области. ФОТО: пресс-служба Ростовской области.

Сегодня, 26 января, глава донского региона Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о тарифе на капитальный ремонт.

Сейчас походит к концу введенный в регионе мораторий на увеличение платежей. Мораторий действовал в течение трех лет. Отвечая на вопрос, губернатор напомнил, что сегодня тариф за квадратный метр жилья составляет 9,92 рубля.

- Действительно, я говорил, что мы не будем менять его три года. Тогда экономически обоснованный тариф составлял 16 рублей за квадратный метр, а сейчас - от 18 до 20 рублей, - прокомментировал Василий Юрьевич.

По его словам, за три года в регионе отремонтировали 3182 дома. Ежегодные программы в Ростовской области выполняли практически в полном объеме. Первые серьезные трудности, по словам губернатора, возникли из-за пандемии в 2020 году. Власти пошли на радикальные меры и освободили людей от оплаты взносов за капитальный ремонт на два месяца, что спровоцировало сложности.

- Это стоило фонду капитального ремонта 600 миллионов рублей. Задачи 2020 года с большим напряжением удалось выполнить, - отметил глава региона.

- Принято решение в течение еще одного года тариф не повышать. Поступали различные предложения. Например, поднять тариф на три рубля за квадратный метр. Несмотря на это, в ближайший год он не будет повышаться, - добавил Василий Юрьевич.