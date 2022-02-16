В шесть лет не говорит и не ходит: как родители ребенка с ДЦП из Ростова решились на сложную операцию и чудом получили большую сумму

Шестилетнему Максиму предстоит перенести сложную операцию. Фото: из архива семьи

Супруги из Ростова посвятили свою жизнь здоровью единственного сына – шестилетнего Максима. Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Оксана Прийма, беременность была долгожданной и запланированной.

- Но не все шло гладко. На сроке 32 недели начались преждевременные роды. Сын родился недоношенным с весом 2200 граммов. Сутки провели в реанимации, неделю - в интенсивной терапии, потом еще месяц - в отделении патологии новорожденных. За первые полгода жизни мы трижды лежали в больнице. Нас успокаивали, что недоношенность - не патология, что такие детки к двум годам догоняют своих сверстников, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Оксана.

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

В 8 месяцев Максим не сидел - только переворачивался на спину и живот. И вот, на очередной консультации, невролог сообщила родителям, что у сына ДЦП. Сейчас мальчику уже шесть лет. Он не умеет ходить и произносит только несколько слов: «мама», «папа», «баба», «дай».

Но близкие верят, что, рано или поздно, мальчик, как и все дети, будет бегать по детской площадке.

И на это папа и мама бросили все свои силы. Оксане пришлось отказаться от работы, потому что уход за сыном занимает все время. В ежедневной программе – лечебная физкультура, массажи, занятия с логопедом и дефектологом, периодически - плановое лечение в больнице. Но, признается Оксана, все это малоэффективно.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Помочь может только операция по методу Ульзибата, которую делают в специализированном центре в Туле.

- Суть заключается в том, что на мышцах и сухожилиях делают насечки, после чего они расслабляются, И ребенок после реабилитации начинает ползать, а потом – и ходить, - говорит женщина.

Но операция эта платная. В семье добытчик один - папа, Он работает монтажником. Вся зарплата уходит на процедуры сына, питание и коммуналку.

Поэтому за материальной помощью родители обратились в благотворительный фонд «Время добра. Ростов».

- И неожиданно произошло чудо! Спустя ровно два дня после того, как я отправила документы, мне на счет пришел перевод. Неизвестный меценат оплатил сразу всю операцию, и сборы были закрыты. Я не знаю этого человека, но от всего сердца благодарю за помощь моему ребенку, - сказала собеседница.

Однако семья все еще нуждается в материальной поддержке. Ведь предстоят еще затраты на длительный курс восстановительного лечения в реабилитационном центре.

- Это необходимо для закрепления послеоперационного результата и формирования новых навыков у ребенка. Если этого не сделать, на месте насечек, которые делают при операции, сформируются грубые рубцы и результат сойдет на нет, эффект будет утрачен, - пояснила мама.

Помочь Максиму можно, отправив перевод по номеру +7 928 615-06-76 на имя Оксаны Алексеевны П.

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