В Ростовской области жителю Украины придется заплатить штраф за «Сочинения Пушкина»

Раритетную книгу перевозили в багажнике "Четырнадцатой". Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Из России пытались вывезти раритетную книгу, но этому помешали ростовские таможенники. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

- 53-летний гражданин Украины за рулем автомобиля «ВАЗ 21114» прибыл на таможенный пост в Гуково со стороны России, - уточнили детали в ведомстве. - Во время осмотра транспортного средства с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники «на просвет» увидели подозрительный предмет в багажнике машины.

Им оказалась книга с тиснением «Сочинения Пушкина», а точнее седьмой том - «Письма 1816-1837 годов». Оказалось, в багажнике через границу везли настоящий раритет — эксперт выяснил, что книга была издана в Москве в 1882 году и представляет собой культурную ценность. Помимо самих текстов в томике была литография Малюкова «А.С. Пушкин, с его карандашного рисунка сделанного в Крыму в 1820 г.», а также лист с образцами почерка поэта в 1830 и 1820 годах.

Книга была издана в 80-е годы 19 века в Москве. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

На вопросы таможенников мужчина отвечал просто: книгу получил в подарок от друга, дату издания не заметил, что книга представляет собой культурную ценность — не думал.

- Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры. И при нарушении следует административная и уголовная ответственность, - напомнил заместитель начальника таможенного поста в Гуково Сергей Котов.

В отношении любителя поэзии возбудили административные дела — за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, и за несоблюдение запретов и ограничений. Напомним, днем ранее стало известно, что гражданка России пыталась вывезти незадекларированную монету - рубль с чеканкой профиля Николая Второго 1912 года производства рейсом в Дубаи. Предмет не был задекларирован, и таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей.

Также в книгу были вложены образцы почерка поэта и литография с карандашного рисунка. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

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