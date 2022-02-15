Старинную монету времен Николая II пытались вывезти из Ростова в Дубай

Монета была изготовлена больше века назад. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Ростовские таможенники в аэропорту Платов обнаружили старинную монету времен Николая Второго. Ее пытались вывезти в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

- В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Ростов-на-Дону-Дубай» в ручной клади гражданки России была обнаружена старинная монета. Женщина не подавала декларацию, - уточнили в ведомстве.

По оценке эксперта монету номиналом 1 рубль изготовили больше века назад, в 1912 году. Таких монет сохранилось не более 10 тысяч экземпляров.

Старинную рублевую монету гражданка России пыталась вывезти в ОАЭ. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, и несоблюдение запретов и ограничений.

- Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры. Нарушение влечет административную и уголовную ответственность, - подчеркнул начальник таможенного поста Вячеслав Стародубов. - Избежать подобных случаев можно, заблаговременно ознакомившись с правилами перемещения товаров через таможенную границу. Ранее в "КП - Ростов-на-Дону" писали, что через аэропорт "Платов" пассажиры пытаются провезти не только старинные монеты, но и редкие растения и животных, оружие, наркотики, крупные суммы денег и не только.

Осталось не более 10 тысяч экземпляров таких монет. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

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