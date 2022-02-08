Гражданина Германии с винтовкой и пистолетом задержали в аэропорту Ростовской области

Пистолет модели Weihrauch HW44. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Гражданина Германии с винтовкой и пистолетом задержали в аэропорту Платов Ростовской области. Оружие оказалось пневматическим, но за это мужчине все равно грозит наказание, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, нарушитель прилетел из Стамбула и даже не подумал предварительно задекларировать предметы или узнать правила их ввоза в страну.

При осмотре в багаже у мужчины нашли модели Diana P1000 EVO2 и Weihrauch HW44, они относились к разряду гражданского и спортивного оружия. Стоимость каждого - около 110 тысяч рублей. Такие вещи иностранцы могут ввозить только при участии в соревнованиях по специальному разрешению, в иных случаях ввоз запрещен.

- После произошедшего завели два административных дела. Сейчас идет расследование. Подозреваемому грозят штрафы, оружие могут конфисковать, - рассказали в Южном таможенном управлении.

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