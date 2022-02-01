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Происшествия1 февраля 2022 6:43

Двое дебоширов пытались отбиться от полиции в аэропорту Ростовской области

Неравная схватка произошла на борту, который прибыл из Москвы
Ангелина СКИБА
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Наряд вызвал командир воздушного судна. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Наряд вызвал командир воздушного судна. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области двоих дебоширов с борта самолета отправили прямиком в дежурную часть. Помощь правоохранителей потребовалась на борту, который прибыл в Платов из Москвы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Известно, что наряд вызвал командир воздушного судна из-за поведения одного из пассажиров. Мужчина явно был пьян и, вероятно, довольно вызывающе себя вел. Когда полицейские начали выводить бузотера, в конфликт включился его товарищ. Он попытался вызволить друга, но тоже оказался задержан.

- В итоге нарушителей увели и выписали административные протоколы. 53-летнего жителя Москвы наказали по статье «Появление в состоянии опьянения». Его 42-летнего товарища из Московской области привлекли за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - пояснили в УТ МВД России по СКФО.

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