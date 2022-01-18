В Ростовской области на границе задержали мужчину со старинными монетами

Нашли 28 монет, которые были выпущены с 1735 по 1916 годы. Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

В Ростовской области на границе поймали 35-летнего мужчину, который собирался вывезти альбом со старинными монетами. Некоторые экземпляры оказались культурными ценностями, и теперь нарушителю грозят конфискация и штраф, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сам инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Куйбышево. Во время досмотра иномарки нашли 28 монет, которые были выпущены с 1735 по 1916 годы. Владелец признался, что даже не задумывался о ценности коллекции, которую собирали еще его родственники. Мужчина добавил, что готов передать все государству.

- По закону, перед вывозом таких вещей нужно правильно заполнять декларацию. Требуется также разрешение министерства культуры. За нарушение могут привлечь по административной или уголовной статьям, - пояснил начальник таможенного поста МАПП Куйбышево Дмитрий Головин.

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