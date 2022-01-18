В Ростовской области поймали иностранца, который пытался тайно перейти границу

Нарушитель не имел права въезжать в Россию. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО.

В Ростовской области поймали иностранца, который пытался перейти границу в обход пункта пропуска. Об этом сегодня, 18 января, рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Как уточнили в ведомстве, нарушителю запретили въезжать в Россию, но мужчину это не остановило, и он решил вернуться нелегально.

Сейчас проводится проверка. Если все-таки заведут уголовное дело, задержанному будет грозить тюремный срок. Возможные санкции - 4 года лишения свободы.

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