Вблизи границы Ростовской области заметили боевиков запрещенной в России организации

Это уже не первое прибытие националистов на Донбасс Фото: Василий Вахрин

Вблизи границы Ростовской области, в районе села Гранитное, заметили боевиков «Правого сектора» (эта экстремистская организация, которая запрещена в России). О группе из 10 бойцов со ссылкой на Народную милицию ДНР сообщает портал «Новороссия».

Издание отмечает, что это уже не первое прибытие националистов на Донбасс, и, по их словам, такое положение дел только усиливает напряжение на юге республики.

К слову, сегодня, 8 января, на сайте Народной милиции ДНР сообщили, что «произошел подрыв на позициях боевиков. Предварительно, они проводили работы по дооборудованию огневых точек. Три человека получили ранения, один из пострадавших скончался».

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