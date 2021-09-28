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Происшествия28 сентября 2021 11:46

Вблизи от границ Ростовской области нарушили режим прекращения огня

Жертв среди мирного населения не зафиксировали
Ангелина СКИБА
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Под огонь попали населенные пункты Широкая Балка и Ленинское

Под огонь попали населенные пункты Широкая Балка и Ленинское

Фото: Василий Вахрин

Вблизи от границ Ростовской области снова разгорелся вооруженный конфликт - обстрелу подверглась территория Донецкой народной республики. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает «Новороссия».

По данным издания, в нарушение Минских соглашений противник дважды обстрелял территории на горловском и мариупольском направлениях. Всего использовали 39 единиц боеприпасов.

Под огонь попали населенные пункты Широкая Балка и Ленинское. Жертв среди мирного населения не было, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

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