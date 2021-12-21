«Доллары и рубли пахнут по-разному»: Более 15 миллионов изъяли у пассажиров в аэропорту Платов

Только за 11 месяцев текущего года специалисты таможни здесь оформили свыше 475 тысяч человек Фото: Артур СЕЛИМОВ

В ростовский аэропорт Платов стягиваются пассажиры со всех концов планеты. Только за 11 месяцев текущего года специалисты таможни здесь оформили свыше 475 тысяч человек. По их словам, обслужить такой трафик удается благодаря тому, что в зонах контроля есть современные средства сканирования багажа и людей.

О том, как все происходит на практике, корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» смог убедиться лично, а также узнал – что чаще всего пытаются провезти в обход закона.

ЧТО ВЕЗУТ ЧАЩЕ

Если говорить о контрабандных товарах, то чаще всего провозят алкоголь, сигареты, предметы, представляющие историческую ценность, и различные краснокнижные растения.

Алкоголь наши туристы везут из Турции, хотя там, в «дьюти фри», не продают больше трех литров на один посадочный талон. По закону, один пассажир может провезти без уплаты пошлины до трех литров алкоголя. Люди знают об этом, но все равно умудряются забивать багаж спиртным в надежде, что его не заметят.

Если говорить о контрабандных товарах, то чаще всего провозят алкоголь, сигареты, предметы, представляющие историческую ценность, и различные краснокнижные растения Фото: Артур СЕЛИМОВ

Из средней Азии часто везут сосательный табак. Он там очень популярен. Поэтому иностранцы даже не подозревают, что ввозить его в страну нельзя. Товар изымают и отправляют на экспертизу.

- Важно отметить, что безопасность аэропорта находится на самом высоком международном уровне, подобная репутация и защищенность отпугивает потенциальных нарушителей от незаконных дел, поэтому эпизодов перевозки наркотических и психотропных веществ становится все меньше, - рассказали в Южном таможенном управлении во время пресс-тура, организованного изданием «КоммерсантЪ-Юг». - Одновременно с этим в 2021 году было пресечено в пять раз больше нарушений, связанных с перевозкой незадекларированного табака. Это говорит о возросшей эффективности поиска незаконной продукции.

СКАНЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ТО, ЧТО ВНУТРИ

Любого, кто пересекает таможенную границу, ожидает тщательная проверка. Багаж направляется на ленту конвейера и оперативно сканируется, подозрительный багаж отделяется для проведения углубленной проверки.

Любого, кто пересекает таможенную границу, ожидает тщательная проверка Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пассажиры попадаются разные. Если сотрудники таможни замечают, что человек нервничает или ведет себя подозрительно, его могут пригласить на осмотр, который теперь проводят с помощью современных методов.

- У нас сейчас на вооружении находятся сканеры человеческого тела, ими оборудованы зоны прилета и вылета, - рассказывает начальник таможенного поста аэропорта Платов Вячеслав Стародубов. - Данный аппарат очень упрощает процесс осмотра и предотвращает перемещение контрабанды. У нас есть такая форма контроля как личный досмотр пассажиров. Она применяется крайне редко. Дабы упростить ее, мы применяем такой прибор. В этом случае человеку, которого подозревают в незаконной перевозке, не нужно раздеваться полностью - его просвечивают с помощью рентгена.

Пассажир проходит в кабину, там его сканируют, и все, что находится в скрытых полостях, сразу видно, в том числе даже те предметы, которые внутри человека. Установка оборудована для пресечения перевозки наркотических веществ, но также с ее помощью активно находят незадекларированную наличность.

Если сотрудники таможни замечают, что человек нервничает или ведет себя подозрительно, его могут пригласить на осмотр Фото: Артур СЕЛИМОВ

Вячеслав Стародубов вспомнил случай, как в конце 2019 года задержали девушку. Ее проверили с помощью сканера: в скрытых полостях одежды нашли сильнодействующие наркотики.

- Помимо обычных наркотиков перевозят еще и психотропные вещества, препараты, которые могут перемещаться только по определенным разрешительным документам, в основном, это таблетки. В среднем, аппарат используют раз в два дня. На прилете чаще всего сканируем людей из Средней Азии, так как основной наркотрафик идет именно оттуда.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС», ЧТОБЫ НАЙТИ ВЗРЫВЧАТКУ

Прибор «электронный нос» буквально всасывает окружающий воздух и может определить наличие наркотических и взрывоопасных веществ. Им можно проверять даже багаж и самих пассажиров.

- Мы сейчас замерили окружающую среду, а прибор показал наличие калия, - рассказывает сотрудник таможенной службы Сергей Падалко. - Данное вещество находится в пределах нормы, но, если каких-то элементов и паров будет больше, устройство сразу подаст сигнал.

Как только собака чувствует табак или наркотики, она проявляет интерес к сумке или демонстративно садится Фото: Артур СЕЛИМОВ

Также есть электронный помощник, который способен найти радиоактивные вещества.

У всех, кто проходит в здание, замеряют радиационный фон. Если он превышает норму, тогда человека и багаж детально исследуют. В большинстве случаях сигналы поступают, когда пассажиры проходили лечение радионуклидами. В этом случае их тело само по себе является источником излучения.

Сергей Падалко отметил, что в практике был случай, когда перевозили радиоактивный компас. Раритетная вещь представляла опасность, ее изъяли у пассажира, который летел из Грузии. Мужчина даже не знал, что все это время старинная вещь отравляла его организм и представляла опасность для окружающих. Тогда предмет уничтожили, а на гражданина завели дело.

В тридцатые годы в часах могли использовать даже радиоактивный фосфор, и он вполне может сойти за источник излучения.

СОБАКА, КОТОРАЯ НАХОДИТ ДЕНЬГИ

Помимо «железных помощников» на службе у аэропорта есть кинологи со специально натренированными собаками. Одной из таких является немецкая овчарка Тея, ей уже семь лет. Она очень опытная и уже почти на пенсии, так как четверолапые, в среднем, служат восемь-девять лет. У дружелюбного питомца серьезная специализация - поиск наркотических веществ и табачных изделий.

Всего за 11 месяцев 2021 года ростовским таможенным постом выявлено 781 административное правонарушение Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Как только собака чувствует табак или наркотики, она проявляет интерес к сумке или демонстративно садится на корточки, – рассказывает кинолог Николай Сапухин. - Если в сумке нет ничего запрещенного, овчарка спокойно пройдет мимо. Также есть собаки, которые обучены находить деньги. Дело в том, что доллары, евро и рубли пахнут по-разному.

ЦИФРЫ В ТЕМУ*

- Более 15 миллионов рублей. Такова сумма изъятых денег. Всего за недекларирование денежных средств заведено 94 дела.

- Более 130 литров спиртных напитков изъято. По факту перемещения алкогольной продукции возбуждено 34 дела.

- 17 дел возбуждено по факту перемещения культурных ценностей, таких как монеты и иконы.

- 324 дела открыли за недекларирование табачной продукции: туда входили сигареты, сосательный и курительный табак — это в 5 раз больше, чем в прошлом году.

- 9 эпизодов перевозки холодного оружия пресекли сотрудники таможни и изъяли 11 единиц. За год было возбуждено и передано в разработку 5 уголовных дел

*Всего за 11 месяцев 2021 года ростовским таможенным постом выявлено 781 административное правонарушение.

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