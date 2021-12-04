Золото-бриллианты, алкоголь и миллионы наличными: Что привозят в Ростов из-за границы

От маек и нижнего белья на продажу до бриллиантов находят у прилетевших из-за границы пассажиров ростовские таможенники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чего только не везут ростовчане, возвращающиеся из-за границы из отпуска, а также зарубежные гости к нам. К незадекларированным богатствам и предметам роскоши в чемоданах и ручной клади у прибывающих в аэропорт «Платов» ростовские таможенники давно привыкли. И к банкнотам в нижнем белье, и краснокнижным кораллам в багаже, но даже опытных сотрудников нет-нет да и удивят. Что чаще всего ввозят и вывозят из донской аэрогавани, и что среди всего многообразия «запрещенки» было самым необычным, «КП — Ростов-на-Дону» спросила у специалистов Ростовской таможни. Подробно на наши вопросы ответил начальник таможенного поста Ростова-на-Дону в аэропорту «Платов» Вячеслав Стародубов

БОЛЕЕ 700 НАРУШИТЕЛЕЙ С НАЧАЛА ГОДА

Регулярно из аэропорта Ростова выполняются международные рейсы в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Египет, Доминикану и Сербию. За 10 месяцев с начала 2021 года таможенники оформили 432 тысячи пассажиров и около 3 тысяч самолетов.

Сотрудники таможенного поста возбудили 721 дело об административных правонарушениях: в большинстве случаев пассажиры не декларируют товары, которые подлежат обязательному таможенному декларированию — таких дел уже набралось 465, также нарушаются запреты и ограничения на перемещение через таможенную границу определенных категорий товаров — 163 дела и 81 раз не задекларировали большие суммы наличности.

Золото-бриллианты нередко пытаются провезти, не подтверждая происхождение товара. Фото: пресс-служба ростовской таможни

- Чаще всего не декларируют провоз наличных денежных средств, алкоголя, табачной продукции. Также выявляем случаи незаконного перемещения ювелирных изделий, культурных ценностей, холодного оружия, растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения (объекты СИТЕС), а также товаров народного потребления, - рассказал Вячеслав Стародубов.

Так, с января по октябрь у нарушителей изъяли более 120 литров алкоголя, 37 тысяч штук сигарет, 420 килограммов жевательного наркотика, 6 единиц холодного оружия, 12 предметов культурной ценности, 15 редких растений и животных и порядка 14 миллионов рублей.

Большинство товаров пытались ввезти в Россию, а не вывезти. Чаще всего нарушителями становятся туристы с ограниченными к ввозу «сувенирами» с отдыха, которые решили не тратить драгоценное время и не читать правила перемещения товаров через таможенную границу.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Поделились ростовские таможенники и самыми яркими фактами нарушений. Что касается незадекларированных денег, то чаще документ забывают заполнить при выезде из страны. Однако такое нарушение может привести не только к административному штрафу, но и к уголовной ответственности.

- Так, в ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону - Стамбул» у гражданина России, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, выявили 26 200 евро и 41000 рублей. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства мужчина не подавал, - вспоминает начальник таможенного поста.

Сумма по курсу Центрального банка России за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования превысила сумму 20 тысяч долларов США. Пришлось возбудить уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств.

Не раз нашим таможенникам приходилось "ловить" кораллы, которые везут туристы из Египта и Танзании. Красивые сувениры оказались краснокнижными и, конечно, запрещенными.

"Челноков" с одеждой на продажу поймали в аэропорту уже больше 20 раз с начала года. Фото: пресс-служба ростовской таможни

- При контроле рейса из Каира у 42-летней нашей соотечественницы нашли кораллы общим весом 440 граммов. Разрешения, а именно сертификата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования при себе она не имела, пассажирскую таможенную декларацию таможенному органу не подавала. Согласно заключению таможенного эксперта, это были дериваты природных кораллов отряда Мадрепоровые, - объяснил Вячеслав Стародубов.

Неоднократно попадались таможенникам люди, которые «стремятся к высокому» - перевозившие культурные ценности. Это и старинные монеты, и иконы, и киотные кресты. Сюда относятся и приобретенные в личную коллекцию товары, и семейные реликвии. Их можно перевозить, но по правилам, а с ними пассажиры заблаговременно не ознакомились и пополнили ряды нарушителей.

- Например, у 47-летней гражданки Азербайджана, прилетевшей из Баку, в ручной клади обнаружили старинную монету номиналом 2 руми, - говорит начальник. - Эксперты выяснили, что монета выполнена из золота 950 пробы, ее отчеканили примерно в 1815-1816 годах в Константинополе.

Женщина пояснила, что монета досталась ей от бабушки, с правилами перемещения культурных ценностей она знакома не была, поэтому и пошла с остальными пассажирами по «зеленому» коридору.

ЧЕЛНОКИ ВЕЗУТ «БАУЛЫ»

Набирающий обороты «тренд» — мелкое возрождения «челноков». С начала года таможенники заметили рост количества случаев недекларирования товаров у физлиц не для личного пользования. Возбуждено более 20 дел — перевозили одежду, стоматологическую продукцию, пищевые красители, запчасти для техники, парфюмерию, драгоценности.

Даже если монеты - семейная реликвия, их нужно декларировать, объяснили в таможне. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Так, на рейсе «Стамбул – Ростов-на-Дону» у двух граждан России, прибывших вместе, выявили 95 предметов одежды общим весом более 30 кг. Это были кофты и костюмы с товарными знаками известных брендов - Kenzo, Moncler, Versace, Tommy jeans, Polo Ralph Lauren, Jordan).

А буквально за несколько дней до этого из того же Стамбула жительница Кубани привезла более 20 кг нижнего белья — женского и мужского — аж 166 предметов.

Помимо алкоголя, табака и одежды встречаются таможенникам и достаточно редкие, любопытные недекларированные экземпляры.

Например, прилетевшая из Шарджи наша 53-летняя соотечественница пыталась провезти три бесцветных круглых ограненных камня, очень уж напоминавшие бриллианты. Изъятые камни передали в экспертно-криминалистическую лабораторию, которая подтвердила догадки таможенников. Сама женщина объяснила, что бриллианты купила для себя, когда жила в ОАЭ. Только закон природные алмазы к товарам личного пользования не относит, и на них нужно получать разрешение при ввозе — декларировать с предоставлением подтверждения соответствия товара.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ?

То, что пассажир ввозит из-за границы, должно предназначаться для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Для личного пользования или для продажи вез человек товары, таможенники определяют исходя из их количества и характеристик, а также частоты пересечения границы физическим лицом.

Например, без декларирования разрешено ввозить и вывозить валюту не более 10000, а при декларировании от 100 тысяч долларов нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Векселя, банковские чеки, ценные бумаги декларируются обязательно вне зависимости от суммы. Деньги на банковской карте декларировать не нужно.

Без уплаты таможенных платежей на самолете можно привезти товаров на сумму не больше 10 тысяч евро общим весом не более 50 кг. Если сумма или вес превышены, заполняется декларация, уплачивается пошлина и налоги — 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса выше нормы.

Алкоголя можно ввозить не более 5 литров, причем все, что более 3 литров, нужно декларировать. За каждый литр выше нормы придется заплатить 10 евро за литр. Больше перевозить могут только юрлица.

Без уплаты таможенных платежей можно ввозить и табачные изделия: до 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака либо любой из этих наименований общим весом не более 250 граммов.

Что касается еды, то один человек может провезти до 5 кг растительной продукции кроме семян, посадочного материала и картофеля и столько же продуктов животного происхождения. Но только готовую продукцию и только в заводской упаковке. На гостинцы можно вывозить до 5 кг рыбы и морепродуктов и до 250 граммов осетровой икры в заводской упаковке и с магазинными чеками. Бриллианты через границу можно вывозить стоимостью не более 75 тысяч долларов.

Личные вещи можно вывозить не декларируя, но можно оформить документ все равно, чтобы потом не возникло проблем при их обратном ввозе.

Таможенники составили список предметов, которые необходимо декларировать всегда: культурные ценности, растения и животные на грани исчезновения, транспортные средства для личного пользования, Государственные награды РФ, оружие и составляющие элементы, лекарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых веществ, а также медицинские препараты психотропного и наркотического характера. Почти все товары из списка требуют сопроводительных документов. А чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше еще раз изучить правила и оформить декларацию в личном кабинете на сайте Федеральной таможенной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанки незаконно привезли из Египта почти килограмм кораллов

На женщин завели дело об административном правонарушении (подробнее)

Заплатите чеканной монетой: Ростовские таможенники задержали контрабанду в аэропорту "Платов"

Монеты начала 19 века пытались провезти из Азербайджана и Турции (подробнее)

Таможенники конфисковали 53 килограмма одежды у пассажирки, летевшей из Стамбула

Теперь ее могут оштрафовать на кругленькую сумму (подробнее)

В Платове у пассажирки из ОАЭ нашли нелегальные бриллианты

Женщина пыталась вынести их из аэропорта через «зеленый» коридор (подробнее)