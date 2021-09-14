Заплатите чеканной монетой: Ростовские таможенники задержали контрабанду в аэропорту "Платов"

Старинные монеты в Ростов привезли рейсами из Баку и Анталии. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В ростовском аэропорту "Платов" сотрудники Ростовской таможни выявили две попытки перевезти на территорию России культурные ценности. У 47-летней пассажирки рейса "Баку - Ростов" в ручной клади нашли старинную монету, а у россиянина, прилетевшего из Анталии монеты были в чемодане. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

2 РУМИ АЛТЫНА

- Сотрудники таможенного поста обнаружили в ручной клади гражданки Азербайджана старинную монету номиналом 2 руми алтына, - рассказали в ведомстве.

Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, при этом таможенную декларацию на имеющуюся при себе старинную монету не подавала.

- Согласно заключению эксперта, монета выполнена из золота 950 пробы в 1815/1816 году в Константинополе (8 год правления султана Махмуда II Османской Империей), - рассказали таможенники. - Относится к категории культурных ценностей и подлежит таможенному декларированию при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.

В свою очередь, гражданка Азербайджана даже не подумала, что монету нужно декларировать. По ее словам, монета досталась ей в наследство от бабушки, и о том, что монета является культурной ценностью, женщина не знала.

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ

В другой раз старинные монеты пытался провезти уже наш соотечественник. Таможенный контроль рейса из Анталии зафиксировал, что мужчина незаконно пронес в дорожном чемодане чемодане 2 копейки 1812 года.

- При ввозе культурных ценностей необходимо заполнить таможенную декларацию. Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры, - объяснил законный алгоритм действий начальник таможенного поста Ростов-на-Дону в аэропорту "Платов" Вячеслав Стародубов. - За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В таможне добавили, что избежать подобных случаев можно, если заблаговременно ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу.

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