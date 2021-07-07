В аэропорту Платов поймали пассажира, который прятал 50 тысяч евро

Эти деньги пассажир не задекларировал. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался улететь в Стамбул с 50 тысячами евро. Эти деньги нарушитель не задекларировал. Он надеялся, тайно пронести их по «зеленому» коридору, но план раскрыли, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Уже возбуждено уголовное дело. Пассажиру грозят штраф, ограничение свободы до 2 лет или принудительные работы, - прокомментировали в ведомстве.

По закону, нельзя вывозить или ввозить наличные, которые превышают сумму в 10 тысяч долларов США.

- В этом случае она составляла, за вычетом разрешенных средств, 48 тысяч долларов США в эквиваленте, - пояснили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ранее в аэропорту задержали пассажирку из ОАЭ с нелегальными бриллиантами. Тогда завели два административных дела.