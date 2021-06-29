В Платове у пассажирки из ОАЭ нашли нелегальные бриллианты

Нарушительница не задекларировала свои драгоценности Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В Платове задержали пассажирку рейса из ОАЭ, которая пыталась тайно пронести через «зеленый» коридор 3 ограненных бриллианта. Эти драгоценности женщина не декларировала. Она надеялась просто вынести все из аэрогавани без каких-либо проверок, пояснили в пресс-службе Ростовской таможни.

- Теперь 52-летней нарушительнице грозят крупный штраф или в худшем случае конфискация нелегального груза. Уже возбуждено два административных дела, - добавили в ведомстве.

Как призналась сама злоумышленница, драгоценности она купила исключительно для себя, еще во время проживания за границей.

Похожий случай произошел в конце мая этого года. Тогда в донском аэропорту поймали мужчину с целым пакетом ювелирных украшений. Эту контрабанду оценили в 200 тысяч рублей