Золото и бриллианты: на Дону поймали нарушителя с ювелирными украшениями

Украшения злоумышленник сделал сам из золотого сплава Фото: пресс-служба Ростовской таможни

На Дону задержали мужчину, который пытался тайно провезти через границу пакет с ювелирными украшениями. Нелегальный груз оценили в 200 тысяч рублей, теперь его могут конфисковать. Уже возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

- Инцидент произошел на территории пункта пропуска Весело-Вознесенка. По закону, товар стоимостью 500 Евро или весом больше 25 кг нужно декларировать. За такой груз следует платить пошлину, - уточнили в ведомстве.

Как выяснили таможенники, украшения мужчина не покупал. Он сделал их сам из золотого сплава. На одном из браслетов были бриллианты. Водитель пояснил, что вез все в качестве подарка и настоящая стоимость драгоценностей ему была неизвестна.

В апреле на этом же пункте пропуска задержали мужчину, который под видом стелек прятал в обуви 20 тысяч долларов США