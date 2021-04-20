Стельки из валюты: 20 тысяч долларов США нашли у водителя донские пограничники

Во время обыска пограничники нашли у мужчины иностранные купюры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Дону задержали мужчину, который пытался нелегально провезти через границу 20 тысяч долларов США. Теперь он ответит перед законом по административной статье, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

- Водитель на Hyundai пытался выехать из страны через пункт пропуска «Весело-Вознесенка». Он сильно нервничал, поэтому привлек к себе внимание. Во время обыска пограничники нашли иностранные купюры. Нарушитель прятал их в обуви под видом стелек, - рассказали в ведомстве.

Из-за собственного просчета мужчина может лишиться и денег, и авто - законом предусмотрена конфискация.

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