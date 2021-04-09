В Ростовской области контрабандиста крупно оштрафовали за 2 тысячи пачек сигарет

Нарушителя с блоками сигарет поймали в районе Васильево-Ханжоновки Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе Васильево-Ханжоновки у контрабандиста конфисковали 2 тысячи пачек сигарет и машину. Также мужчине выписали штраф в 300 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник – гражданин Украины - пытался провезти блоки «Мальборо» через границу на своем «ГАЗ-3110». Однако нелегальный груз все же заметили во время осмотра машины.

Сразу два похожих случая произошли в марте на территории поста «Матвеев Курган». Тогда сотни табачных стиков обнаружили у водителей Toyota Avensis и тягача DAF.