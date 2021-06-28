В Платове поймали пассажира, который пытался тайно вывезти 2 млн рублей

Хитрость нарушителя раскрыли, и теперь ему грозит штраф Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В аэропорту Платов поймали 25-летнего пассажира, который пытался тайно пронести по «зеленому» коридору 2 млн рублей. Теперь мужчину в лучшем случае могут оштрафовать, в худшем у него конфискуют всю сумму. Уже возбуждено административное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Как пояснили в ведомстве, нарушитель не задекларировал свои деньги. Он собирался улететь с ними в Баку, но хитрость раскрыли.

- По закону, наличные на сумму, превышающую в 10 тысяч долларов США, должны декларировать. При нарушениях предусмотрена административная и уголовная ответственность. В данном случае сумма незаконно перемещенных денег за вычетом разрешенных к вывозу составила более 1 277 000 рублей, - уточнили в пресс-службе Ростовской таможни.

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