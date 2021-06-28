С 12 июля из Платова откроют полеты в Варну и Стамбул

Также планируют увеличить частоту полетов в Армению Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 июля в Ростовской области из Платова откроют полеты в Варну и Стамбул. Об этом сообщает один из перевозчиков южного хаба.

Так, самолеты на болгарский курорт будут отправляться по средам. Вылет из донского региона в 9.30, посадка в Варне в 12.05. По обратному маршруту отправление запланировали на 13.05, прибытие - 15.10. Для каждого аэропорта указано местное время.

Кроме того, в июле возобновят рейсы в турецкий Стамбул. Полеты будут выполнять дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

- Вылет в 9.15, посадка в Стамбуле в 11.45. Вылет из Стамбула в 12.50, посадка в Платове в 15.10, по местному времени, - говорится в сообщении перевозчика.

Также в следующем месяце планируют до 10 раз в неделю увеличить частоту полетов в Армению. Речь идет о дополнительных рейсах в Ереван

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