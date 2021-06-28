Один из перевозчиков уже открыл рейсы в Ереван Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Частоту полетов в Армению из Платова увеличат до 10 раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба донской аэрогавани.

Дополнительные рейсы в Ереван должны выполнять два перевозчика. Один уже открыл это направление еще 26 июня. Самолеты курсируют в пункт назначения по четвергам и субботам. Вторая авиакомпания запустит полеты уже со 2 июля. До этого еще один перевозчик начал выполнять рейсы в Гюмри.

Также увеличили количество рейсов из Платова в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Эти маршруты откроют в следующем месяце.