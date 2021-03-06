Воронеж, Мурманск и Гюмри: куда теперь можно улететь из донского аэропорта "Платов"

Некоторые направления откроют только летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 марта, стало известно, что главный донской аэропорт "Платов" значительно расширил количество рейсов в города, которые раньше были недоступны для прямых перелетов из Ростова-на-Дону. На сайте воздушной гавани появилось расписание, откуда следует, что уже в конце этого месяца жители донского региона смогут без пересадок долететь в Воронеж, Мурманск и даже армянский Гюмри.

Так в Воронеж перелеты будут осуществляться два раза в неделю - в среду и воскресенье. Самолеты будут покидать столицу юга в 16:40, а прилетать в 17:45. Появится возможность улететь и в обратном направлении.

Следуя большой популярности у донских жителей на армянское направления, одна из крупных авиакомпаний с 10 марта запустит прямые рейсы до Гюмри. Кроме того, можно будет отправиться и в Таджикистан. В понедельник будут осуществляться перелеты до Душанбе и Курган-Тюбе, во вторникам - в Худжанд.

В начале лета, 7 июня, откроется еще одно важное направление - до Мурманска. Самолеты будут курсировать по понедельникам.

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