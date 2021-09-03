Из Ростовской области не выпустили 50 клинков для фехтовальных шпаг

В Ростовской области задержали клинки для фехтовальных шпаг Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

На границе в Ростовской области задержали партию клинков для фехтовальных шпаг. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Пограничники и таможенники выявили факт контрабанды. Через автомобильную границу в Чертково злоумышленники в качестве контрабанды 50 клинков для фехтовальных шпаг. Общая их стоимость составила около 250 000 рублей. Все это было обнаружено при тщательном досмотре автомобиля. После обнаружения клинки передали для дальнейшего разбирательства переданы в таможню. Машина тоже была изъята.

- В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», - говорится в тексте сообщения.

Теперь нарушителям предстоит выплатить штраф в двукратном размере стоимости товаров с их конфискацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Партию контрабандных электронных сигарет пытались вывезти из Ростовской области в тайнике.

Ростовские таможенники обнаружили спрятанную продукцию.