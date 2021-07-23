Партию контрабандных электронных сигарет пытались вывезти из Ростовской области в тайнике

Водитель даже соорудил тайник, чтобы провезти контрабанду через границу. Фото: сайт Южного таможенного управления

В Гуково сотрудники таможни изъяли партию контрабандных электронных сигарет. Более 1000 устройств для курения нашли в тайнике машины у человека, выезжающего из России. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

Партия была обнаружена у 34-летнего гражданина Украины за рулем автомобиля «GEELY CK». Под обшивкой дверей и багажника авто находились блистеры и картриджи. По предварительным данным, их было порядка 1 000 штук.

Мужчина сообщил, что в Ростове он получил посылку с товарами из интернет-магазина, которые приобрел с целью продажи на территории Украины. Он знал о необходимости декларирования, поэтому и пытался спрятать товар.

В отношении мужчины заведено дело об административном правонарушении «Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров».

Это нарушение влечет наложение административного штрафа, конфискацию товара и изъятие транспортного средства.

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