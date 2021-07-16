Ну ничего себе посылочка: Житель Ростова пытался незаконно отправить в США бивень мамонта и зуб кашалота

Ростовский любитель древней истории решил отправить "коллегам" в Америку бесценную посылку. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

В Ростове-на-Дону таможенники при отработке оперативной информации пресекли попытку отправить контрабандой бивень мамонта и зуб кашалота. Редкие предметы нашли на почте: их местный житель пытался отправить в США в качестве «сувениров». В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности в пресс-службе Ростовской таможни и разобрались, откуда у ростовчанина оказались ископаемые образцы.

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК

Не простой сувенир, а доисторический: донские таможенники вскрыли «бандероль», которая должна была отправиться за океан, в Америку. В посылке нашли предметы, которые отправитель, 54-летний ростовчанин, описывал как «сувениры», но они тянут, скорее, на выставочные экспонаты палеонтологического музея. Уплыть за океан должны были часть бивня, костяной клык и часть горной породы с остатками ископаемых животных. Находку специалисты изъяли и направили в лабораторию к экспертам-криминалистам.

А БИВНЮ-ТО — 10 ТЫСЯЧ ЛЕТ

Экспертиза подтвердила, что не зря таможенники внимательно присмотрелись к посылке. Часть бивня оказалась даже не современного слона, а Шерстистого мамонта, который жил примерно в конце плейстоценового периода, то есть где-то 10 тысяч лет назад.

Такой бивень — лакомый кусочек в любой палеонтологической коллекции. По действующему законодательству, вывозить за пределы страны коллекции и отдельные минералы и палеонтологические образцы в качестве товаров личного пользования можно лишь получив заключение Росприроднадзора и Министерства культуры России.

Отправитель не получил разрешения на отправку ископаемых находок и не заполнил таможенную декларацию. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ЗУБУ НУЖНО СВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Вторая находка — костяной клык — оказалась помоложе. Это зуб кашалота. Эти животные согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Поэтому для перемещения даже зуба кашалота через таможенную границу Евразийского экономического союза также требуется разрешение Росприроднадзора.

А часть горной породы, в которой окаменели остатки ископаемых животных, является культурной ценностью как предмет, представляющий интерес для науки палеонтологии. Такой образец можно перевозить через границу только в том случае, если есть заключение Министерства культуры.

БУДУТ ШТРАФЫ

Все три предмета — и часть бивня древнего мамонта, и зуб кашалота, и окаменелые останки ископаемых животных — подлежат таможенному декларированию. Специалисты не нашли приложенных к посылке любителя доисторических древностей каких-либо разрешительных документов, да и таможенной декларации тоже.

По факту случившегося в отношении 54-летнего жителя донской столицы возбуждено сразу четыре дела об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории ЕАЭС или РФ.

Напомним, это уже не первая история с ископаемыми останками животных. Так, благодаря бдительности бойцов Росгвардии, которые не прошли мимо подозрительной дорожной сумки на обочине, коллекция азовского музея пополнилась костью доисторического мамонта.

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