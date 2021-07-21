В Ростовской области таможенники изъяли 88 коробок контрабандных телефонов

Таможенники изъяли у перевозчика целую партию незадекларированной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На посту в Матвеевом Кургане таможенники нашли в кабинете водителя коробки с незадекларированными сотовыми устройствами. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

Партия была обнаружена у 33-летнего гражданина Украины на спальном месте в кабине автомобиля «IVECO» с полуприцепом. Мужчина сообщил, что работает в транспортной компании, и на одной из заправок к нему подошел незнакомец с просьбой перевезти товар. По словам водителя, именно тот человек погрузил телефоны в транспортное средство.

Учитывая количество, ассортимент и предназначение груза, таможенники не смогли отнести его к товарам личного пользования, - пояснил начальник таможенного поста Сергей Трифонов.

Проводятся проверочные работы по факту возможного нарушения прав интеллектуальной собственности.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении части 1 статьи 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

За это нарушение влечет наложение административного штрафа и конфискацию товара.

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