На границе в Гуково задержали "черного стоматолога" из Украины

На границе задержали жителя Украины с нелегальными товарами Фото: Южное таможенное управление

В Ростовской области на таможне задержали жителя Украины с нелегальным товаром. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

На границе остановили автомобиль марки Ford Transit под управлением уроженца Украины, рядом сидел пассажир. При досмотре автомобиля были обнаружены более 500 незадекларированных товаров: акриловые зубы для протезов, стоматологический лак и стоматологические материалы. Владелец сообщил, что купил все это для того, чтобы работать в Украине стоматологическим техником.

- Учитывая количество, ассортимент и предназначение товаров, должностным лицом таможенного поста было принято решение о неотнесении их к товарам для личного пользования. По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП России, - сообщил начальник таможенного поста в Гуково Владимир Кодуа.

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Позже выяснилось, что товары не были задекларированы.