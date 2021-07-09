Житель Украины пытался перевезти через донскую границу более 500 электроприборов

Украинец пытался перевезти через границу электроприборы Фото: Южное таможенное управление

На таможне близ города Гуково сотрудники задержали 46-летнего жителя Украины. На своем автомобиле Mitsubishi Outlander он пытался перевезти через границу незадекларированные товары.

В машине были обнаружены 550 электронных приборов, а именно: зарядные устройства, вольтметры и мультиметры. Злоумышленник сообщил, что вез их на Украину, чтобы потом продать их в своей торговой точке. Позже выяснилось, что приборы не были задекларированы.

-Товары не были отнесены к товарам для личного пользования. По факту их недекларирования был возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП России, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Гуково Владимир Кодуа.

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