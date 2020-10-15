Дончанин пытался провезти через границу 26 тысяч нелегальных пачек сигарет

Житель Ростовской области хотел переправить через границу 26 тысяч пачек сигарет. Фото: пресс-служба ФСБ

Житель Ростовской области попытался провезти через границу крупную партию нелегальных сигарет.

Табачную продукцию дончанин собирался переправить в обход таможни на северной окраине Донецка. Но сделать это ему не удалось, так как он был замечен пограничниками, которые потребовали остановиться. Но мужчина вместо этого попытался скрыться от них, уйти от погони ему не удалось - его задержали.

Злоумышленник собирался провезти 26 тысяч пачек сигарет, сумма которых составляла около трех миллионов человек. Товар ему передали подельники из соседнего государства. В отношении него было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование признаков преступления по статье «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

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