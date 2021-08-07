Ростовчанки незаконно привезли из Египта почти килограмм кораллов

Женщины незаконно переместили по «зеленому коридору» кораллы. Фото: пресс-служба ЮТУ

В донской столице, в аэропорту «Платов», во время таможенного контроля пассажиров международного рейса «Каир – Ростов-на-Дону» таможенники наши у 42-летней россиянки незадекларированные объекты фауны. Женщина переместила по «зеленому» коридору кораллы общим весом 440 граммов, не имея на это разрешительного сертификата .

- На этом же авиарейсе из Каира был выявлен еще один подобный случай. Другая россиянка переместила по «зеленому» кораллы общим весом более 400 граммов, - прокомментировали в пресс-службе южного таможенного управления.

По данным фактам в отношении нарушительниц возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям за недекларирование и за несоблюдение запретов и ограничений).

Всего же с начала года на таможенном посту выявлено 14 подобных фактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовские таможенники нашли 11 тонн незадекларированного топлива

Капитан судна, похоже, решил схитрить (подробнее)