«Однажды поняла, что без Пушкина мне не жить»: старейший действующий рентгенолог России хранит раритетные книги и собирает клуб читателей

Людмила Александровна уже 42-й год собирает клуб любителей поэзии и музыки. Фото: сайт детской школы искусств им. В.Н. Еждика.

Каждое утро под звон будильника мы надеваем на себя вязанный свитер из новых задач: рабочие дедлайны, домашние хлопоты, учеба. И, кажется, за деловой и учебной литературой, обучающими программами и вебинарами даже некогда почитать то, что действительно хочется. Налить чаю, сесть поближе к яркой лампе и страница за страницей, вместе с любимыми героями переживать, радоваться, влюбляться и смеяться. Любовь к литературе — это всегда что-то на вечном и прекрасном.

Старейший действующий рентгенолог России, 90-летняя Людмила Лапина, о которой наши читатели уже знают как о докторе на 10-сантиметровых шпильках и всегда с макияжем и укладкой, рассказала журналистам «КП - Ростов-на-Дону» о своих уникальных книжных находках, бесконечной любви к Пушкину и литературном клубе, который она собирает в родном Сальске уже больше 40 лет.

ПОМЕНЯЛА ЕДИНСТВЕННУЮ БУХАНКУ ХЛЕБА НА КНИГУ

- Моя любовь к литературе началась еще в детстве, а вот собственную книжную коллекцию стала собирать немного позже. Тогда, в послевоенные годы, переехала из Сальска в Ростов, чтобы поступить в медицинский университет. Общежития не давали, поэтому приходилось выкладывать почти всю стипендию за жилье. Стоит ли говорить, что денег на еду почти не оставалось? Единственной радостью были субботы: в этот день нам выдавали талончик на тощий кусок хлеба.

Как сейчас помню: получив буханку белого, решила прогуляться до театра Горького. Прямо напротив него как раз организовался стихийный рыночек. Местные продавали там кто что мог. Подошла поближе, прогулялась вдоль рядов, как тут на глаза попалась маленькая книжечка Лермонтова 1896 года: в ней и биография его, и стихи, и рассказы. Так уж мне приглянулась находка, что пришлось выменять ее на единственную буханку хлеба. Так сказать, поменяла физическую пищу на духовную, но ни о чем не жалею, - улыбается Людмила Александровна.

За первую книгу в своей коллекции голодной студентке пришлось расплатиться хлебом. Фото: личный архив героя публикации

«БЕЗ ПУШКИНА МНЕ НЕ ЖИТЬ!»

- Однажды приболела так, что даже пришлось лечь в больницу. Благо друзья и родные не давали унывать! Частенько навещали, подбадривали и даже передавали гостинцы. И вот в один из таких визитов мне вручили книжку Пушкина 1882 года. Прочла ее с огромным удовольствием, а позже и вовсе поняла, что без Пушкина мне теперь не жить. Правильно говорят, Александр Сергеевич – наше все!

По молодости даже проводила почти все каникулы у старшей сестры в Ленинграде, ведь именно там очень много «пушкинских» мест. Гуляла по паркам, скверам и улочкам, где некогда сам поэт проходил и раздумывал над новыми строками. Вдохновлялась архитектурой, музеями. Ну и, конечно, не упускала возможность найти интересные книги. Так, например, в моей коллекции оказался один томик «Войны и мира» аж 1913 года!

Когда будущий врач попала в больницу, сочинениями Пушкина только и спасалась. Фото: личный архив героя публикации

40 ПРИХОДЯТ И СТАРИКИ, И МОЛОДЕЖЬ

- Многим позже, уже в 1979-м, мы с подругами организовали литературный клуб «Элегия», ему, представьте себе, уже 42-й год идет! Помню, поначалу собирались небольшой компанией, чтобы обсудить книжные новинки, классические шедевры, а также поразмышлять о роли лирического героя в произведениях. А через несколько лет поступило предложение создать официальный клуб при сальской школе искусств им. Владимира Еджика.

Клуб «Элегия» долгое время был очень популярен: к нам ходили все от мала до велика, будь то школьник, студент или работник - каждому находилось дело по душе. Ведь мы не только обсуждали прозу и поэзию, а еще играли на пианино и даже пели романсы. Прекрасное время было! К сожалению, из-за ковида звать гостей в клуб как прежде уже не можем. Зато по-прежнему с удовольствием встречаемся минимальным составом в домашней обстановке.

Людмила Александровна так заразительно и с любовью рассказывает о книгах, что срочно хочется чего-то почитать. Фото: личный архив героя публикации

КНИГА — ЛЕЧИТ!

И вообще, любовь к прекрасному - это семейное. Мой муж, например, вручную переписывал стихи и рассказы, оформляя все в небольшие книжечки. В память о нем осталась целая коллекция таких миниатюр. Потом их будут передавать из поколения в поколение.

А еще литература – это однозначное лекарство от апатии и грусти. Когда ты чувствуешь свою уязвимость, думаешь, что никому не нужен, - она всегда приходит на помощь словно спасительный глоток. Я долгие годы работаю в больнице, и, как вы понимаете, дело это не из легких. Но даже в самые сложные моменты благодаря любимым книгам могу отвлечься от переживаний и проблем.

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