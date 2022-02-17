Ростовские ученые установили личности погребенных в средневековых саркофагах

После уничтожения монастыря саркофаги перенесли, но записи о погребениях не сохранились. Фото: Южный федеральный университет.

Ростовские генетики установили личности погребенных в безымянных саркофагах Вознесенского собора. Южный федеральный университет исследовал погребения вместе с музеем-заповедником «Московский Кремль» и Южным научным центром РАН.

С 15 по 18 век некрополь Вознесенского монастыря был местом погребения княгинь и цариц. Во время Октябрьской революции монастырь был разрушен, а через несколько лет его взорвали. Саркофаги из некрополя перенесли в Архангельский собор, но на некоторых не сохранилось никаких записей. Данные о захоронениях есть в архивах, но и они оказались весьма расплывчатыми.

Погребения некрополя Вознесенского собора во время разборки храма. Фото: Музей Московского Кремля.

Чтобы установить личности погребенных, генетикам ЮФУ направили останки трех саркофагов. Два из них были безымянными, а один принадлежал Софье Палеолог — супруге князя Ивана III. Сначала ученые выяснили, что захороненные в безымянных саркофагах имеют родство типа «мать - дочь» с вероятностью 99, 994%. Затем оказалось, что все три скелета принадлежат одной материнской линии с вероятностью 98,79%. Полученные данные сотрудники сопоставили с историческими документами.

— Ученые пришли к выводу, что в безымянных саркофагах захоронены дочь Ивана III великая княжна Евдокия Ивановна и племянница Василия III Анастасия Петровна, — рассказали в Южном федеральном университете.

Ученые провели генетическую экспертизу останков. Фото: Южный федеральный университет.

Ученые считают, что палеогенетика в будущем поможет прояснить другие «темные пятна» истории и разрушить научные спекуляции.

— Так, согласно гипотезе академика Анатолия Фоменко, под именем царя Ивана Грозного якобы скрываются четыре разных человека: собственно, сам Иван IV Васильевич, Иван V, Иван VI и Иван VII. Гипотеза принадлежит известному ученому, академику. И данное предположение можно опровергнуть или подтвердить только проведением ДНК-анализа останков Ивана Грозного и его биологической матери, Елены Глинской, — говорит профессор кафедры биохимии и микробиологии ЮФУ Игорь Корниенко.

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