Археолог рассказал, кто оставил послание 120-летней давности, найденное в Ростове

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия.

При раскопках в центре Ростова-на-Дону нашли бутылку с посланием. Письмо написали 120 лет назад и закопали в еще более старинном месте — на участке некрополя 3 века. Археолог рассказал, кем был автор послания и что он передал потомкам.

Раскопки на углу улицы Седова и проспекта Чехова проводили археологи общества «Наследие» и Южного федерального университета. Они обследовали некрополь Ростовского городища, который располагался здесь в 3 веке. Ученные уже находили оборонительный ров того времени, хозяйственные ямы и даже обувные колодки. На прошлой неделе они наткнулись на предмет 20 века, который удивил всех не меньше древних памятников.

В некрополе обнаружилось своеобразное послание. В 1901 году ростовчанин Иван Федорович Смарков написал письмо потомкам и закопал его в бутылке с сигаретами, газетой, пуговицами, монетами и листом отрывного календаря.

В бутылке нашли сигареты, монеты и пуговицы. Фото: комитет по охране объектов культурного наследия.

— Конечно, эта находка имеет ценность, представляет краеведческий интерес. Человек надеялся, что потомки найдут послание, что он оставит след в истории — и это случилось! Я с таким сталкиваюсь впервые за время работы! Вероятность найти такое послание — один к миллиону, — говорит руководитель «Наследия» Роман Елкин.

В послании Иван Федорович рассказал о себе совсем немного. Но и по этим данным уже можно сделать какие-то выводы.

— Он написал, что он — мещанин. Кто это? Это городской житель, мелкий ремесленник. Он также рассказал, что является потомком и внуком Макагона. Макагоны — это люди, которые давили масло из мака. Можно предположить, что он работал на Парамоновских складах, где производилось масло или другой товар, — поясняет Елкин.

В послании ростовчанин рассказал о себе. Фото: комитет по охране объектов культурного наследия.

По его словам, на том месте в 19 веке находился дом. Здесь жил и принимал клиентов сапожник — и с этим связана еще один интересный факт.

— Мы нашли много подтверждений его работы — обувные колодки 19 века. А через какое-то время в том же месте находим колодки уже 3 века. Вот такое интересное место, где люди занимались обувью, и первые века нашей эры, и спустя много веков.

Фото: лист отрывного календаря. Фото: комитет по охране объектов культурного наследия.

Сейчас раскопки на углу Седова и Чехова завершены, археологи собираются внимательнее изучить находки некрополя. Бутылку с посланием передадут в музей.

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