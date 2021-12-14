Послание 120-летней давности обнаружили при раскопках в донской столице

В Ростове нашли еще одну "капсулу времени". Фото: городской комитет по охране ОКН

В донской столице при раскопках была обнаружена еще одна "капсула времени" с интересным содержимым. Об этом сообщили в ростовском комитете по охране объектов культурного наследия.

Находка попалась при снятии бровки археологам из общества «Наследие» и студентам Института истории и международных отношений ЮФУ. Они проводили научно-исследовательские работы на пересечении улиц Чехова и Седова.

- Была найдена бутылка с весьма интересным содержимым: записка мещанина Ивана Федоровича Смаркова от 11 апреля 1901 года, лист отрывного календаря, выпуск газеты «Приазовский край» и сигареты Табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко», - говорится в тексте сообщения.

Теперь историки займутся поисками информации еще об одном ростовчанине.

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