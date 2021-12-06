За нанесенный древнему городищу урон от ростовского застройщика требуют два миллиона рублей

Урон объекту культурного наследия в Ростове оценили в два миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице Арбитражный суд региона принял к производству иск к одному из местных застройщиков. Причиной подачи заявления стало повреждение древнего городища. Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.

Из опубликованных документов известно, что поврежденное городище носит статус объекта культурного наследия. Именно поэтому иск был подан региональным комитетом по их охране. В заявлении говорится, что застройщик нанес вред значимому для федерацииРостовскому городищу. Истец потребовал возмещения стоимости спасательных археологических полевых работ в сумме 2 миллионов рублей.

Кроме того, в документах отмечалось, что деньги планируют направить в бюджет Ростовской области.

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