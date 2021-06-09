Речной вокзал Ростова признали объектом культурного наследия

Ансамбль зданий Ростовского речного порта отнесли к выявленным объектам культурного наследия Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове речной вокзал на набережной признали выявленным объектом культурного наследия. Постановление об этом на сайте правовой информации опубликовал областной комитет, занимающийся охраной памятников архитектуры.

- Включить здания на Береговой, 10 с литерами А и Б в перечень выявленных объектов культурного наследия с наименованиям «Ансамбль зданий Ростовского речного порта», - говорится в документе.

Его подписали и опубликовали в начале июня 2021 года. В ближайшее время сами здания, а также территорию вокруг них возьмут под охрану. Это произойдет после того, как специалисты официально утвердят границы культурного объекта.

В апреле в донской столицы объектами культурного наследия с охранными зонами стали еще девять мест, в основном это старинные доходные дома. Также в списке значится подземный пешеходный переход с мозаичными панно