Еще девять объектов признаны культурным наследием Ростовской области

Еще девять зданий признали культурным наследием в Ростовской области. Фото: правительство РО

В донском регионе еще девять зданий признаны объектами культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Все объекты находятся в донской столице: «Жилой дом П.В.Хахладжева», «Подземный пешеходный переход с тематическими мозаичными панно, на пересечении пр. Буденновского и ул. Московской», «Здание высшей парт. школы», «Доходный дом П.В.Хахладжева», «Жилой дом К.И.Антимонова», «Доходный дом с торговыми помещениями, 1910-е гг.», «Доходный дом М.В.Эбериус», «Доходный дом К.Х.Бахчисарайцева», «Доходный дом М.Ф.Кофус», - говорится в тексте сообщения.

Проекты по установлению охранных зон будут финансироваться из внебюджетных средств. По мнению замгубернатора Игоря Гуськова это поможет обеспечить хорошую сохранность объекта. Будет установлен особый режим использования земель и земельных участков.

Таким образом, в охранной зоне будет категорически запрещено строить капитальные здания, транспортные магистрали, развязки и прочие наземные инженерные сооружения. А также здесь невозможно будет установить вышки сотовой связи и проложить инженерные коммуникации надземным способом. Нарушителям нарушителям будет грозить крупный штраф.

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