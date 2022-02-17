В Ростове на Фурмановской столкнулись пять автомобилей. Есть пострадавшие

Двоих водителей госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти машин. Автомобили столкнулись на улице Фурмановской в районе дома № 117 в четверг, 17 февраля.

По предварительным данным, 33-летнй водитель «ВАЗ-21102» ехал в сторону переулка Ольховского. Он двигался на высокой скорости и не выдержал безопасную дистанцию. В результате «Лада» врезалась в «ВАЗ-21043», который в этот момент остановился на светофоре. От удара последний отбросило на «ГАЗ». Грузовик продолжил движение и столкнулся с «Ладой Гранта», которая зацепила «Хонду Цивик».

В результате массовой аварии пострадали двое.

— Водители автомобилей «ВАЗ-21102» и «ВАЗ-21043» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в донском управлении МВД.

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По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. (Подробности)