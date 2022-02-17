В Ростовской области 15-летняя девочка отбилась от пьяного знакомого, пытавшегося ее изнасиловать

36-летний дончанин пытался изнасиловать 15-летнюю знакомую Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Настоящую смелость проявила 15-летняя учащаяся одного из донских колледжей, пытаясь сохранить свою честь. Как рассказали в региональном следкоме, подросток отбилась от мужчины, который пытался ее изнасиловать и угрожал убийством.

Источник издания в правоохранительных органах региона рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» что в ту ночь Мария (имя изменено – прим.ред.) возвращалась домой с дискотеки.

Несмотря на то, что часы показывали уже час ночи, девочка не стала вызывать такси. Она была уверена, что в селе, где практически все друг друга знают, ей ничего не угрожает.

По дороге домой Мария встретила соседа. 36-летний мужчина предложил подвезти ее до дома. Несмотря на то, что он был пьян, подросток согласилась и села в салон «Митсубиси».

Но вместо того, чтобы отвезти девочку домой, злоумышленник набросился на нее и попытался изнасиловать. Мария отбивалась, как могла. Несмотря на то, что сосед оказался намного сильнее физически, девочке удалось вырваться из салона.

- На руку сыграло то, что мужчина был пьян, из-за чего у него была нарушена координация. Он не смог довести преступный умысел до конца, - сказал собеседник издания.

Оказавшись на улице, Мария начала громко кричать, а потом со всех ног бросилась домой. Там она рассказала родителям о том, что произошло, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении него завели дело за покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении несовершеннолетней, пояснили в СУ СК по Ростовской области.

В суде Обливского района Ростовской области сообщили, что 14 февраля злоумышленнику огласили приговор.

Мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Сам мужчина свою вину не признал. Пока не известно, будет ли он обжаловать приговор.

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