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Происшествия17 февраля 2022 14:52

В Ростове со строительного крана упал рабочий

В тяжелом состоянии мужчину отвезли в больницу
Анна ШИЛЯЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Ростове со строительного крана упад рабочий

В Ростове со строительного крана упад рабочий

В Ростове на улице Береговой вечером в четверг, 17 февраля, случилось ЧП.

Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, из строительной люльки выпал рабочий. В считанные секунды на пострадавшего упала и сама люлька.

По предварительным данным, могла быть нарушена техника безопасности. По словам собеседника издания, 32-летний мужчина получил серьезные травмы.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму позвоночника и таза.

- Сейчас пострадавший в коме. За его жизнь борются врачи, - сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Ранее мы писали, что в донской столице во вторник, 15 февраля, около 11 часов утра, произошел несчастный случай.

С моста на проспекте Стачки на Береговую упала девушка. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи отвезли 26-летнюю пострадавшую в больницу. У ростовчанки диагностировали серьезные травмы.

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