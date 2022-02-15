В Ростове девушка упала с моста

На скорой девушку отвезли в городскую больницу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове, во вторник, 15 февраля, около 11 часов утра, произошел несчастный случай, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
С моста на проспекте Стачки на Береговую упала девушка. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи отвезли 26-летнюю пострадавшую в больницу. У ростовчанки диагностировали серьезные травмы.
- У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, - сообщил источник издания.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, а врачи делают все возможное, чтобы пациентка пошла на поправку.
Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростове сейчас выясняют обстоятельства гибели 36-летней женщины, которая выпала из окна на 18 этаже и разбилась насмерть. Известно, что несчастье случилось в Советском районе донской столицы.
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