В Ростове девушка упала с моста

На скорой девушку отвезли в городскую больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове, во вторник, 15 февраля, около 11 часов утра, произошел несчастный случай, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

С моста на проспекте Стачки на Береговую упала девушка. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи отвезли 26-летнюю пострадавшую в больницу. У ростовчанки диагностировали серьезные травмы.

- У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, - сообщил источник издания.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, а врачи делают все возможное, чтобы пациентка пошла на поправку.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростове сейчас выясняют обстоятельства гибели 36-летней женщины, которая выпала из окна на 18 этаже и разбилась насмерть. Известно, что несчастье случилось в Советском районе донской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове начали проверять гибель женщины, которая выпала из окна высотки

Несчастье случилось в Советском районе донской столицы (подробнее)