В Ростове начали проверять гибель женщины, которая выпала из окна высотки

Сейчас ведут доследственную проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону сейчас выясняют обстоятельства гибели 36-летней женщины, которая выпала из окна на 18 этаже и разбилась насмерть. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления Следкома по региону.

Предварительно, признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили. Сейчас продолжают выяснять детали произошедшей трагедии, идет доследственная проверка.

Известно, что несчастье случилось в Советском районе донской столицы еще вчера, 7 февраля.

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Сейчас следователи уточняют причины произошедшего (подробности)