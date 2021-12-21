В Ростове упал с высоты и разбился насмерть 26-летний мужчина

Предварительно, молодой человек выпал с 24 этажа
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На Сельмаше в донской столице рухнул с высоты и разбился насмерть 26-летний мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления Следкома по Ростовской области.
- По факту обнаружения тела проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что несчастье случилось 20 декабря на улице Веры Пановой. Предварительно, молодой человек выпал с 24 этажа.
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