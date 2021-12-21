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Происшествия21 декабря 2021 10:11

В Ростове упал с высоты и разбился насмерть 26-летний мужчина

Сейчас следователи уточняют причины произошедшего
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предварительно, молодой человек выпал с 24 этажа

Предварительно, молодой человек выпал с 24 этажа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Сельмаше в донской столице рухнул с высоты и разбился насмерть 26-летний мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления Следкома по Ростовской области.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что несчастье случилось 20 декабря на улице Веры Пановой. Предварительно, молодой человек выпал с 24 этажа.

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