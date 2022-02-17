В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с журналом о поэзии, которому за цитату из письма Тургенева грозит штраф до 200 тысяч

К ответу призовут главного редактора и редакцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове областное управление Роскомнадзора направило в суд материалы по административному делу в отношении издания о поэзии «Prosodia». В случае, если нарушение будет признано судом, медиа грозит крупный штраф. Почему литераторам позапрошлого столетия материться было можно, а литературному изданию с маркировкой 18+ нельзя, сейчас активно обсуждается.

В региональном управлении Роскомнадзора передали комментарий федерального ведомства по ситуации для «КП — Ростов-на-Дону».

МАТЕРИЛСЯ ТУРГЕНЕВ

Днем ранее главный редактор журнала Владимир Козлов рассказал о том, что редакция получила протокол об административном нарушении, который уже направлен в суд, на своей странице в «Фейсбуке». Эту информацию подтвердили в областном Роскомнадзоре в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону».

- В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил в статье сетевого издания prosodia.ru наличие нецензурного слова. В частности в материале «В серии Поэты Москвы вышла книга стихов и переводов Степана Шевырева» был приведен отрывок из письма И. С. Тургенева к А. И. Герцену, - уточнили в надзорном ведомстве.

- Там написано, что в одной из публикаций мы использовали слово [незаконнорожденный ребенок], далее - ссылки на ряд словарей, доказывающих, что это слово надо однозначно относить к матерным. Если почитать КоАП, то в понедельник нам вполне могут присудить непосильные штрафы, - пишет Владимир Козлов.

Главный редактор журнала напомнил, что издание — это часть просветительского проекта о русской поэзии, который работает для совершеннолетних читателей, и отметка «18+» есть на сайте.

Главным редактором печатного издания является Владимир Козлов. фото: личная страница Владимира Козлова в "Фейсбуке"

КОМУ МОЖНО, А КОМУ НЕЛЬЗЯ

В Роскомнадзоре, в свою очередь, обозначили границы использования нецензурных слов как на бумаге, так и в интернете.

- В художественной литературе использование табуированной лексики допустимо при соблюдении возрастной маркировки в отличие от СМИ, где законом запрещено использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурную брань — в соответствии со статьей 4 Закона о СМИ, - напомнили в ведомстве. - Законодательство в сфере СМИ оперирует универсальными понятиями и не допускает исключений. Вряд ли автор частного письма тогда полагал, что его письмо с матерным словом станет достоянием периодической печати.

Управлением Роскомнадзора по Ростовской области было составлено два протокола в отношении главного редактора и редакции издания по части 3 статьи 13.21 Кодекса об административных правонарушениях - «Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань».

Если нарушение будет признано в суде, размер штрафа для должностного лица может составить от 5 до 20 тысяч рублей, а для редакции — от 20 до 200 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

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