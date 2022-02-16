Роскомнадзор Ростовской области подал в суд на журнал о поэзии за цитату письма Тургенева Герцену

Судебное заседание назначено на понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донской Роскомнадзор подал в суд на ростовское издание о поэзии «Prosodia», которому могут присудить крупный штраф за цитату из письма Ивана Тургенева Александру Герцену, в которой встречается матерное выражение. Об этом журналист написал в своем аккаунте в «Фейсбуке».

По словам главного редактора журнала Владимира Козлова, который также является руководителем Центра изучения современной поэзии ЮФУ, редакция получила протокол об административном правонарушении, которое областной Роскомнадзор уже направил в суд, во вторник, 15 февраля.

- Там написано, что в одной из публикаций мы использовали слово [незаконнорожденный ребенок], далее - ссылки на ряд словарей, доказывающих, что это слово надо однозначно относить к матерным. Если почитать КоАП, то в понедельник нам вполне могут присудить непосильные штрафы, - рассказывает Владимир Козлов.

Главный редактор журнала прокомментировал ситуацию в соцсетях. Фото: страница Владимира Козлова в "Фейсбуке"

Главный редактор объясняет, что нарушением ведомство признает цитату из письма Тургенева Герцену с сообщением о выходе поэтического сборника поэта Степана Шевырева.

- Как сообщает словарь В.И. Даля, слово в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово «ублюдок», содержащее тот же корень, - «внебрачный ребенок». Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором, - обращает внимание Владимир Козлов.

Главный редактор журнала напомнил, что издание — это часть просветительского проекта о русской поэзии, который работает для совершеннолетних читателей, и отметка «18+» есть на сайте.

Владимир Козлов уточнил, что издание ориентировано на аудиторию 18+. Фото: страница Владимира Козлова в "Фейсбуке"

- «Prosodia» ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Впредь готовы быть аккуратнее в этом вопросе, - пишет Козлов.

За комментарием журналисты "КП - Ростов-на-Дону" обратились в региональное управление Роскомнадзора. Как только будет получен ответ на запрос, он будет оперативно опубликован.

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