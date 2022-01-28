Журналистка нецензурно выразилась во время прямого эфира в Ростовской области

Ролик уже распространили в сети другие СМИ и зрители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области журналистка телекомпании нецензурно выразилась во время прямого эфира. Это произошло 27 января, и сейчас курьезный случай обсуждают пользователи сети. Ролик уже распространили некоторые региональные СМИ, а также обычные зрители, которые заметили ошибку.

Все случилось сразу после пресс-конференции губернатора. Девушка должна была подвести итоги встречи, но произошли технические неполадки. Из-за этого корреспондент немного сбилась и заволновалась. Вероятно, параллельно по наушнику коллеги давали указания о том, что говорить или предупредили о сбое в последнюю секунду.

Неизвестно, как все обстояло на самом деле, но в эфире прозвучало только две фразы: «Темы, которые сегодня поднимали журналисты, касались тысяч жителей донского региона. [Непечатное ругательство из 5 букв, эквивалентное слову «стерва»], да что мне сделать?!». В этот момент соведущая, которая находилась в студии, подпрыгнула от неожиданности, и связь с корреспондентом прервали.

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