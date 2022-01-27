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Происшествия27 января 2022 17:23

В Куйбышевском районе задержали трех журналистов за нарушение пограничного режима

Они проводили интервьюирование местных жителей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области задержали трех журналистов

В Ростовской области задержали трех журналистов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали трех журналистов.

Дело происходило в Куйбышевском районе. Трое россиян, представившиеся журналистами одного из региональных СМИ, в пограничной зоне брали интервью у местных жителей о ситуации на российско-украинской границе. А также они вели фотосъемку. Все это являлось нарушением пограничного режима, за что все трое журналистов и были задержаны.

- В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

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